استقبال السيسي لمنتخب كرة اليد

قام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الأستاذ بسام راضي، بالتأكيد على خبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باستقبال منتخب كرة اليد للناشئين الذين حصله على بطولة كأس العالم وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، فاستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أحسن استقبال.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الشكر والتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، بعد أن قاموا بالحصول على بطولة كأس العالم مشيراً على أهمية دورهم البطولي ودورهم الرجولي لجميع أعضاء المنتخب الذين شاركوا في مرحلة البطولة، كما أنه حرص على تهنئة الجهاز الفني لكي يفخروا بنفسهم ويصبحوا نموذج يهتدي به كل الأشخاص ويتعلموا منهم القوة والعزيمة والإصرار والعمل على تحقيق الانجازات.