مارسيلو يبلغ الأهلي برفض الإعارة لأندية محلية

كشف حسين السيد ظهير أيسر الأهلي، عن موقفه وتصوره لمستقبله وسط تعذر قيده بقائمة الفريق في الموسم الجديد، وهو ما تم تأكيده للاعب العائد من الإعارة في الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك بعدما عقد اللاعب أكثر من جلسة مع جهاز الكرة بناديه.

فيما أعلن جهاز الكرة بالأهلي انه تم الاستقرار على قيد الرباعي سعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وأحمد حمدى ضمن قائمة الفريق المحلية لاستكمالها بعد قيد 26 لاعباً منذ بداية الشهر الجاري.

ومن جانبه قد أكد اللاعب الُملقب بمارسيلو برفضه فكرة الإعارة بشكل قاطع لأي ناد داخل مصر، كما أشترط انه في حالة إعارته فلن يوافق إلا على الرحيل لنادى خارجي، وانه بانتظار عرضاً من أحد أندية الدوري الإمارات للرحيل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا أن ذلك العرض هو الذي يمنحه الأولوية، منوها انه يتطلع لخوض التجربة الاحترافية مرة أخرى عبر بوابة الدوري الإماراتي عقب نجاحه بالتجربة السعودية.