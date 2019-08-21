أنتوى يعود.. تعرف على قائمة بيراميدز أمام بطل الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لخوض مباراة إيتوال دي كونجو، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ممثل مصر في البطولة القارية استطاع أن يحسم لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت القائمة ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي لاعب فريق بيراميدز حيث كان غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتواجد في قائمة بيراميدز حارس الفريق أحمد الشناوي بعدما كان تعرض للإصابة في مباراة الأهلي الماضية والتي أسفرت عن خروجه خلال أحداث المباراة ليشارك بدلاً منه الحارس الثاني للفريق المهادي سليمان.

Advertisements

وجاءت قائمة بيراميدز والتي تضم 20 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - طارق طه - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.