مصدر: أفيس يستخرج بطاقة مؤقتة لكهربا من فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

نجح نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والمنضم إلى صفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" في استخراج بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة مع فريقه الجديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم رفض إرسال بطاقة اللاعب الدولية للنادي البرتغالي على خلفية أحقية نادي الزمالك في اللاعب ليقرر النادي البرتغالي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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مصدر مقرب من اللاعب كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن النادي البرتغالي نجح في استخراج بطاقة مؤقتة لكهربا من أجل المشاركة في الموسم الجديد.

كهربا البالغ من العمر 25 عامًا وقّع مع فريق ديسبورتيفو أفيس لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بداعي نهاية عقده مع الزمالك الأمر الذي جعل إدارة القلعة البيضاء تتجه لإرسال شكوى للفيفا ضد اللاعب.

جدير بالذكر أن كهربا انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2015 قادمًا من فريق إنبي ليخوض هذه الفترة تجربة على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع نادي اتحاد جدة السعودي.