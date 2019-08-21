محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نقدم لكم "ملف" لأبرز أحداث يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.
بـ"التنورة والمزمار".. استقبال جماهيري لبعثة ناشئي اليد عقب التتويج بكأس العالم
"اتهمته بالاغتصاب".. رونالدو يعترف بـ"شراء صمت" عارضة أزياء مقابل مبلغ كبير
بعد ساعات من تعيينه.. صحيفة جنوب أفريقية: مدرب الزمالك يواجه فضيحة أخلاقية
في بيان رسمي.. مانشستر يونايتد يدين العنصرية ضد بوجبا
الخليج 365 يكشف تفكير اتحاد الكرة في فترة التوقف الدولي.. الأوليمبي بديلا للمنتخب الأول
كاد يمر من هنا.. سيري دي.. تراجع عن الانضمام للزمالك ليزامل صلاح والنني في أوروبا
الزمالك يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام ديكاداها وموعد طرحها للجماهير
بينهم الأهلي وجروس.. 5 رسائل من مرتضى في مؤتمر تقديم ميتشو
الأهلي يضم الصفقة الأغلى في تاريخ السلة بمصر
الأهلي يفقد جهود معلول أمام "اطلع برة" بدوري الأبطال
السيسي يمنح ناشئي اليد وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد انجاز المونديال
رسميًا.. هشام محمد ينتقل إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر لموسمين
عاصم مرعي ينتقل لبطل الدوري الألماني لكرة السلة
الأهلي يدرس 30 سيرة ذاتية لحسم موقف المدير الفني الجديد
المقاولون يتعاقد مع ياسين لاعب باريس سان جيرمان
بالصور.. الأهلي يُكرم لاسارتي رغم رحيله عن الفريق
الخليج 365 يكشف.. 3 معايير وضعها الأهلي لاختيار مدربه الجديد
"الجنايني رئيسا".. الاتحاد الدولي يعتمد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة
مران الزمالك.. جلسة لميتشو.. تأهيل حامد.. وبرنامج خاص للحراس
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. استقبال منتخب اليد.. شراء رونالدو صمت عارضة.. وتكريم الأهلي للاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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