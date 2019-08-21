عضو الأهلي يرد على انتقادات الجماهير بعد تهنئة الجنايني بإدارة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لم يقصد إثارة جماهير القلعة الحمراء بعد تهنئته عمرو الجنايني والذي يدير حاليًا اتحاد الكرة المصري.

وكان الجارحي وجه التهنئة عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" لعمرو الجنايني بعد توليه إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصورة مؤقتة، مطالبًا بخلع عباءة التعصب.

الجارحي عاد مجددًا ليكتب على حسابه الشخصي "فيسبوك" :"لم يحدث أبدًا أن عبرت عن رأيي وقناعاتي الشخصية عبر الفيسبوك وقمت بحذف رأيي لاحقًا إلا هذه المرة بعدما قمت فيها بتهنئة السيد عمرو الجنايني بمناسبة تكليفه بإدارة شئون كرة القدم".

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وتابع :"مع تقديم التهنئة والتي لم أقصد أبدأ بهآ إثارة الجماهير أو استفزازها وأرى أنني قد وضعته أمام مسئولياته الجسيمة في المرحلة المقبلة حيث طالبته بالاحترافية والحيادية وأن يخلع عباءة المشجع الزملكاوي".

وفسّر الجارحي :"للأسف أسيئ فهم ماكتبت ورأيت غضب لجماهير النادي العظيمة لم أرها من قبل وتقديرًا لمشاعر جماهير الأهلي العظيمة والوفية والتي كنت وسأظل واحدًا منهم قبل أن أشرف بعضوية مجلس إدارة النادي قمت بمسح البوست تقديرًا مني لمشاعر الجماهير".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتمد مؤخرًا تعيين الجنايني رئيسًا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في وجود جمال محمد علي كنائب للرئيس، وعضوية الثلاثي محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.