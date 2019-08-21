رسميًا.. مودريتش يغيب مباراة واحدة عن ريال مدريد بعد الطرد أمام سيلتا فيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد مباراة واحدة تنفيذًا لعقوبة الطرد المباشر.

كان مودريتش قد تعرض للطرد في الدقيقة 56 خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد الافتتاحية أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني -التي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1- بعد تدخله العنيف ضد دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو.

Advertisements

وأصدر الاتحاد الإسباني اليوم الأربعاء عقوبته بشأن مودريتش بإيقافه مباراة واحدة بعدما قدم ريال مدريد التماسًا إلى الاتحاد الإسباني لرفع العقوبة أو تخفيفها (الإيقاف من مباراة واحدة إلى 3 ).

وبمقتضى القانون المستحدث لكرة القدم من قٍبل فيفا فإن أي لاعب قد يتعرض للطرد المباشر في حالة تدخله على لاعب آخر من الخلف بالتحديد في منطقة وتر أكيليس سواء كان خفيفًا أو قويًا مع الوضع في الاعتبار صعوبة وصوله للكرة.

ووفقًا لذلك فإن مودريتش سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام بلد الوليد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.