تصريحات الثلاثاء: حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وشهادة عمرو فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2019.
سمير عثمان: لم يتم إيقاف جهاد جريشة بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز
جمال علي: "فيفا" اختارني تقديراً لخبراتي.. ومعايير تحدد مدرب المنتخب
رئيس اتحاد كرة اليد: أنفقنا 5 ملايين جنيه على منتخب الناشئين في 2018
رئيس بعثة ناشئي اليد يكشف لمصراوي كواليس زيارة السيسي بعد التتويج بالمونديال
عمرو فهمي يكشف لمصراوي.. سفره إلى فرنسا للإدلاء بأقواله في قضية رئيس الكاف
عبد الحفيظ بعد رحيل لاسارتي: الكرة مثل الحياة.. ونقدر فترة عمله مع الأهلي
لاسارتي: الأهلي فريق عظيم.. وأطالب اللاعبين بأن يظلوا مترابطين ويكملوا المسيرة
بعد رحيله.. لاسارتي: الأهلي يريد الفوز دومًا.. ويعتقدون أنه لا مستحيل
ميتشو يشكر مرتضى ويوجه رسالة للاعبي الزمالك
مرتضى يكشف قيمة ومدة التعاقد مع ميتشو مدرب الزمالك الجديد
بطريقته الخاصة.. مرتضى يقدم ميتشو: عمه درب الزمالك في الثمانينيات
محمد نجيب يتحدث عن.. أفضل مدرب.. أصعب مباراة وطموحاته مع الجونة
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