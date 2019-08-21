سعفان الصغير يتوقع حدوث مشكلة في الزمالك بسبب الحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

طالب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بفريق الإسماعيلي، محمد عواد حارس الزمالك بالتركيز على فريقه، مضيفًا أن القلعة البيضاء ستشهد مشاكل بسبب حراسة المرمى.

وأضاف عواد من خلال تصريحات لقناة تايم سبورتس اليوم الأربعاء: "عواد تحدث عن أنه سيكشف المستور، ليس هناك أي شيء مستور في النادي الإسماعيلي، عليه أن يركز مع نادي الزمالك في الوقت الحالي."

Advertisements

وأكمل: "أتوقع أن يكون هناك مشكلة في فريق الزمالك بسبب حراسة المرمى، الثلاثي المشاركة لن تكون سهلة وأتوقع أن يكون هناك حارس خارج نادي الزمالك يناير المقبل على سبيل الإعارة."

ويضم الزمالك بين صفوفه في الوقت الحالي ثلاث حراس مرمى وهم محمود جنش، محمد عواد ومحمد أبو جبل.

وعن احتمالية عودة عواد إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة قال: "لو عاد عواد للإسماعيلي سأجلس في منزلي."