محمد شريف ينتقل إلى إنبي موسما على سبيل الإعارة

نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة علاء خشب، في الوصول لاتفاق نهائي بالحصول على توقيع محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، على أن يكون التوقيع الرسمي بعد قليل.
وانتقل شريف إلى إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة بعدما استبعدته إدارة الأهلي من قائمة الفريق الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن محمد شريف كان يمتلك أكثر من عرض إلا أنه فضل الانتقال إلى إنبي بعد حصوله على وعد بالمشاركة أساسيا حيث أنه يسعى لإثبات ذاته والعودة مجددا للقلعة الحمراء.
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