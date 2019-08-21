وزارة الشباب تطلق حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بسوهاج

تطلق وزارة الشباب والرياضة غداً الخميس فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030 بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بمحافظة سوهاج وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة 22 الى 24 من أغسطس الجاري. وتبدأ فعاليات الحملة بندوة تثقيفية لـ 400 شاب وفتاة بمحافظة سوهاج عن تمكين المرأة وخفض معدلات الإنجاب وتعزيز التكامل الاجتماعي، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر بمركز التعليم المدني بالمحافظة. 400 شاب وفتاة بمحافظة سوهاج عن تمكين المرأة وخفض معدلات الإنجاب وتعزيز التكامل الاجتماعي، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر بمركز التعليم المدني بالمحافظة. ويقام الجمعة القادمة على هامش فاعليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ ماراثون للجري بكورنيش النيل لأبناء المحافظة وبحضور السيد المحافظ وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ ماراثون للجري بكورنيش النيل لأبناء المحافظة وبحضور السيد المحافظ وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتختتم السبت الفاعليات بحلقة نقاشية حول الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ ، ثم جولة سياحية للمشاركين بالحملة لزيارة معالم محافظة سوهاج القومي .

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