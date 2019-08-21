جناح الأهلي يقترب من الانتقال إلى إنبي

توصل ناديا الأهلي وإنبي لاتفاق شبه نهائي بإعارة محمد شريف جناح أيسر الفريقللنادي البترولي.
وكان إنبي قد طلب التعاقد مع محمد شريفوحصل على موافقة اللاعب ولكن إدارة الأهلي طلبت مهلة من الوقت قبل أن تمنح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.
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