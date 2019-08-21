قائد منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري القطري

أعلن نادي السيلية القطري اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المغري، مبارك بوصوفة قائد المنتخب المغرب السابق.

ووقع بوصوفة مع السيلية لمدة عام، بعدما أجتاز الاختبارات الطبية بنجاح.

ويعتبر بوصوفة خامس الصفقات الأجنبية

التي يبرمها الفريق خصوصًا بعد تعاقده مع كل من كريم أنصاري، كارا مبودجي، نذير بلحاح، بلال السعيداني.

وأنهي السيلية صفقة بوصوفة خصوصًا بعد

أن كان بلا نادي لفترة، وقد أثر ذلك الأمر على مستواه لكنه لم يفقد مكانه بالمنتخب الوطني، وقد شارك في نهائيات كأس أفريقيا، ويوجود أسمه ضمن قائمة المغرب التي ستواجه بوركينا فاسو، والنيجر وديا بقيادة المدير الفني الجديد وحيد خليلوزيتش.