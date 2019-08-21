الارشيف / اخبار الرياضه

قائد منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري القطري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن نادي السيلية القطري اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المغري، مبارك بوصوفة قائد المنتخب المغرب السابق.

ووقع بوصوفة مع السيلية لمدة عام، بعدما أجتاز الاختبارات الطبية بنجاح.

ويعتبر بوصوفة خامس الصفقات الأجنبية

التي يبرمها الفريق خصوصًا بعد تعاقده مع كل من كريم أنصاري، كارا مبودجي، نذير بلحاح، بلال السعيداني.

وأنهي السيلية صفقة بوصوفة خصوصًا بعد

أن كان بلا نادي لفترة، وقد أثر ذلك الأمر على مستواه لكنه لم يفقد مكانه بالمنتخب الوطني، وقد شارك في نهائيات كأس أفريقيا، ويوجود أسمه ضمن قائمة المغرب التي ستواجه بوركينا فاسو، والنيجر وديا بقيادة المدير الفني الجديد وحيد خليلوزيتش.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا