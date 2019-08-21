بوروسيا دورتموند ينجح في تجديد عقد هدف كبار أوروبا

نجحت إدارة بوروسيا دورتموند الألماني في تجديد عقد الإنجليزي جادون سانشو جناح الفريق، الذي يعتبر هدفًا لكبار أندية أوروبا أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول.
وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن سانشو وافقعلى تجديد عقده مع الفريق الأصفر، وسيتقاضى في عقدة الجديد 190 ألف يورو في الإسبوع الواحد مع الإضافات.
وكان صاحب الـ 19 عام أبرزإهتمامات مانشستر يونايتد للتاقد معه في هذا الصيف، ذلك للمستوى الملفت الذي قدمة رفقة دورتموند الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا.
وإنتقل سانشو إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2017 قادمًا من مانشستر سيتي، وسينتهى عقد الإنجليزي مع الفريق عام 2022.
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