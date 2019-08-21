اليوم..طنطا يواجه دمنهور وديًا

يلتقى مساء اليوم فريقا طنطا ودمنهور على ملعب طنطا فى إطار استعدادات كل منهما للدورى، حيث يستعد طنطا لانطلاق الدورى الممتاز، بينما يستعد دمنهور لخوض معركه جديدة من أجل الصعود لدورى الأضواء.
يذكر أن طنطا أدى ٦ مباريات قبل مباراة الليلة فاز فى ٤ على كل من قحافه والمطاحن والقوصيه وفاركو وتعادل مع البلدية ونال هزيمه من حرس الحدود ومباراة الليله هى الأخيرة، كما حدد الجهازالفنى قبل أن يبدأ الفريق الطنطاوى معسكره الخارجى الثانى والأخير.
وفى سياق متصل نجحت لجنة الكرة فى الانتهاء من التعاقد مع عبدالله بيكا لاعب المصرى البورسعيدى بعد تعثر المفاوضات لأكثر من شهر ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق اعتبارا من السبت.
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