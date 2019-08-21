بالصور.. وزير الرياضة يصل تونس للمشاركة في منتدى الشباب العربي

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الي دولة تونس الشقيقة ، حيث كان في استقباله بمطار قرطاج وزيرة شئون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ، وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى الشباب في المنطقة العربية 2019، والذي ينظمة مكتب الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة شئون الشباب والرياضة التونسية، خلال الفترة من 20 الى 22 أغسطس الجاري.

ويأتي هذا الملتقى بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونيسكو" حيث يمثل المنتدى منصة إقليمية دولية وفضاءا هاما للشباب في المنطقة

العربية للتفاعل مع كبار المسئولين وصناع السياسات والمفكرين والمبدعين والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وذلك لتبادل الخبرات والتحاور بشأن أجندة الشباب في الوطن العربي، وتطوير المبادرات والمشاريع التي تساهم في تطوير أوضاع الشباب والتمتع بحقوقهم، في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وقرار مجلس الأمن 2250 بشأن الشباب والسلم والأمن.

يعتمد الملتقى على الحوار التفاعلي وتبادل الخبرات مع التركيز على الحلول المبتكرة والقابلة للتنفيذ لتلبية احتياجات الشباب، ويجمع المنتدى بين الجلسات العامة وورش العمل وحلقات

نقاشية وابداعية، وعروض تقديمية من قبل الشباب، حوار رفيع المستوى مع الوزراء والشركاء.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة عدد من المحاور أهمها تطوير قدرات الشباب على إنتاج وإستخدام المعرفة، والمشاركة الإيجابية للشباب لتطوير السياسات والإستراتيجية الشبابية، بالإضافة الي البرامج والخدمات الصديقة للشباب، مع سبل تعزيز مساهمة الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.

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وعلى هامش الملتقى وفي ظل العلاقات الثنائية الممتدة والتاريخية بين مصر والجمهورية التونسية يعقد الدكتور أشرف صبحي عددا من اللقاءات الهامة والخاصة بمجال الشباب والرياضة مع عدد من المسئولين التونسيين وأيضا الاشقاء العرب المشاركين في المنتدى، حيث سيعرض وزير الشباب والرياضة، تجربة الدولة المصرية الرائدة في الانتقال والتطور والتنمية التي تشهدها مصر حاليا في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتحول الكبير نحو العالمية التي تشهدها الحركة الرياضية المصرية.