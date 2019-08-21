ليل الفرنسي طريق سانشيز للهروب من دكة بايرن ميونيخ

يسعى نادي ليل الفرنسي لضم ريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

يعاني سانشيز من قلة المشاركة مع بايرن ميونخ، والجلوس على مقاعد البدلاء، وكان سانشيز طالب ناديه في أكثر من

مناسبة، بالسماح له بالرحيل عن النادى.

عبر سانشيز عن غضبه من إدارة النادي البافاري، بسبب قلة مشاركته مع فريقه طوال فترة وجوده مع النادي، إضافة

إلى رفض إدارة ناديه طلب رحيله عن الفريق.

حيث أعلن كارل هاينز رومينيجه رئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ رفض النادي لبيع أى لاعب هذا الصيف.

كان سانشيز انتقل إلى بايرن ميونخ قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، وقضى رحلة قصيرة مع نادي سوانزي الإنجليزي على سبيل الإعارة.