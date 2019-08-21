تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة مع مندوب الفيفا

تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، إلى غد الخميس بدلا من اليوم الأربعاء. لكرة القدم " الفيفا "، إلى غد الخميس بدلا من اليوم الأربعاء. ويناقش مسئول الفيفا مع اللجنة المؤقتة خارطة الطريق لاتحاد الكرة الفترة المقبلة.

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