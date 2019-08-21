برشلونة يحدد قيمة التعاقد مع نيمار

حدد نادي برشلونة الإسباني قيمة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة برشلونة وضعت 160 مليون كحد أقصى للتعاقد مع نيمار، بعدما رفضت إدارة باريس

سان جيرمان دخول أي لاعب في الصفقة، ولن يقبلوا إلا بالقيمة المالية فقط.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لن تدفع أكثر من 160 مليون يورو ذلك لأنهم يروا أن مستوى

نيمار قل في السنتين الماضيتين، بسبب إصابات اللاعب المتكررة، ورفضوا بشكل قاطع فكرة دفع 200 مليون يورو التي وضعتها إدارة باريس سان جيرمان لإعطاء الضوء الأخضر لرحيل البرازيلي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بصفقة كلفت خزائت باريس سان جيرمان 220 مليون يورو، كأغلى لاعب في التاريخ.