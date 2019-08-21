شكرا لقرائتكم خبر عن «يحدث في مصر» يحتفل بنجوم منتخب مصر لليد للناشئين على «MBC مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف الإعلامي شريف عامر أبطال مصر للناشئين في كرة اليد، والمدير الفني، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في حلقة خاصة من حلقات برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر».

وتحدث نجوم المنتخب عن كواليس المُباريات الصعبة والتحدي الكبير الذي واجهه اللاعبين خلال البطولة، وتحدث رئيس الإتحاد عن هذه التجربة وهذا الإنجاز وكيف سيتم إسثمار هذه البطولة لتحقيق طفرة كبيرة في كرة اليد المصرية واستعداد مصر لإستضافة كاس العالم للشباب لكرة اليد بعد عامين.

وشهد اللقاء تقديم النجم محمد هنيدي التهنئة لنجوم المنتخب من خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، وعرض النجم محمد هنيدي، على هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأبطال منتخب الناشئين مُشاهدة مسرحية «3 أيام في الساحل، مجاناً وقبل رئيس الاتحاد العرض.

ومن جانبه هناُ رئيس الاتحاد النجيري لكرة اليد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد، على التتويج بلقب كأس العالم، معرباً عن سعادته ومنتخب البلاد بحصد مصر للقب، وأضاف رئيس الاتحاد النجيري أنه كان فخوراً بصعود أول منتخب أفريقي للمباراة النهائية.