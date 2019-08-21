شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة بطولة «أمريكا المفتوحة» للتنس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



من المقرر أن تجرى غدًا الخميس قرعة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إحدى بطولات «الجرائد سلام» الكبرى، والتي انطلقت النسخة الأولى منها عام 1881، بينما تنطلق نسخة هذا العام في الفترة ما بين، 26 أغسطس الجاري و8 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أنه من بين كل بطولات «الجراند سلام»، تملك بطولة أمريكا المفتوحة أكبر قائمة من المتوجين باللقب في العقد الأخير، حيث توج بلقب البطولة منذ عام 2009 حتى الآن 6 لاعبين هم: نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال بثلاثة ألقاب لكل منهما، إضافة إلى لقب وحيد لكل من، خوان مارتن ديل بوترو وأندي موراي ومارين سيليتش وستان فافرينكا.

وعلى الجانب الآخر، تمكن 5 لاعبين فقط من الفوز بباقي البطولات الكبرى- أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون- في نفس الفترة، وهم: ديوكوفيتش ونادال وفافرينكا وروجر فيدرر وموراي.

ويشارك في النسخة الجديدة من بطولة «أمريكا المفتوحة» المصنف أول عالميًا وحامل اللقب، نوفاك ديوكوفيتش، وكذلك المصنفون من الثاني إلى الخامس، وهم نادال وفيدرر ودومينيك ثيم وميدفيديف على الترتيب.

ويعد فيدرر البالغ من العمر 38 عامًا أكثر نجوم التنس مشاركة في البطولة، حيث يشارك هذا العام للمرة الـ19 في مسيرته الاحترافية، ويملك الرقم القياسي من خلال التتويج باللقب 5 مرات متتالية، بين عامي 2004 و2008، وحل وصيفًا أيضًا في نسختي 2009 و2015.

وقدم ميدفيديف المستوى الأفضل بين جميع اللاعبين، في شهر أغسطس الجاري، بالوصول إلى 3 نهائيات متتالية في واشنطن ومونتريال قبل التتويج بلقب سينسناتي.

وفي البطولة الأخيرة أطاح ميدفيديف باللاعب ديوكوفيتش من نصف النهائي، في طريقه للفوز بأول لقب في بطولات الأساتذة، ليرتقى بفضل ذلك إلى أعلى تصنيف في مسيرته، وهو الخامس عالميًا.

وبالنظر إلى الأرقام القياسية في بطولة أمريكا المفتوحة التي يبلغ إجمالي جوائزها المالية 28،619،450 دولارا، فإن أكثر من توج باللقب في منافسات الفردي هم الثلاثي: جيمي كونرز وبيت سامبراس وروجر فيدرر بواقع 5 ألقاب لكل منهم.

وبالنسبة لأقل اللاعبين تصنيفًا تتويجًا باللقب، فهو أندريه أجاسي عام 1994، عندما كان تصنيفه الـ20 عالميًا، أما أكثر من فاز بالمباريات في البطولة، فهو كونرز بـ98 انتصارا.

أما أكثر من توج باللقب في منافسات الزوجي، فهو الأمريكي مايك براين بواقع 6 ألقاب، وأكبر من توج باللقب هو: كين روزوال في عمر «35 عامًا» وذلك عام 1970، أما أصغر من توج باللقب فهو اللاعب سامبراس في سن «19 عامًا» في عام 1990.