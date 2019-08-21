3 حكام مبارزة سعوديين يحصلون على درجة (C) لإدارة بطولات الاتحاد الآسيوي للعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل حكام المبارزة تركي العنزي وخالد صدقة وتركي المطيري على درجة (C) في التحكيم، والتي تمكنهم من إدارة مواجهات بطولات الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت على هامش منافسات بطولة الجولة الآسيوية التي اختتمت أمس الأول في تايبيه.

وشارك الحكام الثلاثة في إدارة بعض مواجهات البطولة الآسيوية ضمن التطبيق العملي، إضافة إلى الاختبارات النظرية في قانون تحكيم لعبة المبارزة.

ويأتي ترشيح الحكام الثلاثة من دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي للمبارزة برئاسة حاسن القرشي ومدير إدارة العمليات محمد بوعلي، لتطوير أداء الحكام السعوديين وإدارة المنافسات القارية والدولية.