شكرا لقرائتكم ميتشو يفتح النار على أورلاندو: هددوا حياتى والأن أصبحت فى خدمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج الصربى ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو " المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، عن صمته، وتحدث عن الاتهامات التى وجهت له من بعض الصحف الجنوب أفريقية عقب تقديم استقالته من قيادة فريق أورلاندو بايرتس، واتهامه بإنه رحل بسبب تورطه فى قضية جنسية.

وقال ميتشو فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على تويتر: " سعيد بانتهاء الأسبوع الصعب والذي كان يهدد بتدميرى على المستوى الشخصي وكمدرب متفان في عمله خدم بكل ما يملك فريق أورلاندو بايرتس، وخدمت كرة القدم بجنوب افريقيا بكل ما أوتيت من قوة على مدى أيام وليال عانين فيها، والأن اتجهت لخدمة الزمالك والكرة المصرية".

مجلة "صنداى" تتهم ميتشو بالاعتداء الجنسى

وكانت مجلة "صنداي وورلد" الجنوب افريقية قد أشارت إلى أن المدرب الصربي تعرض لاتهام من سيدة تعمل في أحد الفنادق بأنه اعتدى عليها جنسيا قبل 10 أيام من رحيله عن الفريق وتم تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة.

وأوضحت المجلة أن هذا الاتهام هو السبب الذي دفع المدرب الصربي إلى الهروب من جنوب أفريقيا فى الحال وتقديم استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس.

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ميتشو يرد على اتهامه بالإعتداء الجنسى.

ميتشو يرد على اتهامه بالاعتداء الجنسى

نفى الصربي ميتشو الاتهامات التي وجهت إليه من الصحافة الجنوب أفريقية بأنه هرب بسبب اتهامه بارتكاب فضيحة جنسية، وقال فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أنه سيقاضي الصحيفة التي نشرت تلك الاتهامات والتي ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف قائلا: "عدت إلى بلادي لأن والدتي مريضة، واعتقد أنهم عاملوني بطريقة غير لائقة في جنوب أفريقيا بتقديم مثل هذا الادعاء." وتابع: "هذه هي شكرا لك التي اتلقاها على الفترة التي قضيتها هناك؟!".

واختتم تصريحاته قائلا: "سأقيم دعوى قضائية ضد الصحيفة لأنها نشرت اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة".