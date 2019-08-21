شكرا لقرائتكم اخبار الاهلي اليوم 21-8-2019 و3 معايير لاختار المدرب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلي اليوم عن استعداد الفريق الأحمر لمواجهة إطلع برة بطل جنوب أفريقيا فى الثامنة مساء اليوم الجمعة المقبل، فى إطار إياب الدور التمهيدى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

اخبار الاهلي اليوم عن مطالب الجماهير بجهاز كامل وليس مدربا فقط





اخبار الاهلي اليوم عن تدشين عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج لتوجيه نداء إلى رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، بتعيين جهاز فنى كامل للفريق الأول لكرة القدم، وعدم الاكتفاء بمدير فنى جديد فقط بنفس الجهاز الفنى، والهاشتاح حمل اسم "جهاز فني كامل يا خطيب"، وتصدر الأكثر تداولا فى مصر.

اخبار الأهلي اليوم عن رفض مارسيلو للإعارات المحلية





اخبار الأهلى اليوم عن رفض حسين السيد، ظهير أيسر الأهلى، بشكل قاطع فكرة الإعارة لأى ناد داخل مصر، مشترطاً الرحيل لنادى خارجى للموافقة على خروجه مجدداً للإعارة، وينتظر مارسيلو عرضاً من أحد أندية الدورى الإمارات للرحيل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو العرض الذى يمنحه اللاعب الأولوية ويتطلع لخوض التجربة الاحترافية مرة أخرى عبر بوابة الدورى الإماراتى بعد نجاحه فى التجربة السعودية مع نادى الاتفاق.

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اخبار الاهلى اليوم عن 3 معايير لاختيار المدرب الجديد





اخبار الأهلي اليوم عن تحديد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي 3 معايير فيما يخص التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمارتن لاسارتي، وجاءت المعايير كالتالى: "مدير فني يمتلك شخصية قوية ويُجيد التعامل النفسي مع اللاعبين من أجل السيطرة على النجوم بالفريق، بجانب السقف المالى له ومساعديه، وأخيرا مدرب سبق له العمل وتحقيق نجاحات مع أندية عربية وأفريقية، ويكون على علم بكل الأمور المتعلقة بكرة القدم الأفريقية وصعوبات الملاعب والسفر والجماهير".