شكرا لقرائتكم منتخب كرة اليد يفوز على غينيا فى أولى مواجهات دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر لكرة اليد، فى الفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 42 /22 ، فى أولى مواجهات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة فى المغرب حالياً، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى . Advertisements ويقع منتخب مصر فى الألعاب الأفريقية فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: غينيا والمغرب وزامبيا بعد اعتذار الكاميرون. وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كلا من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد

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