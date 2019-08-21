شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلى و إطلع برة فى دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى الأهلى فريق إطلع برة بطل جنوب أفريقيا، فى إياب الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الاهلى و إطلع برة



موعد مباراة الاهلى و إطلع برة فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الاهلى و إطلع برة .. ثنائى جديد



موعد مباراة الاهلى و إطلع برة حيث استقر محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى على الدفع بثنائى جديد فى تشكيل الفريق فى مباراته ضد فريق أطلع برة، وهما محمود متولي الوافعد الجديد من صفوف الإسماعيلي فى قلب الدفاع بدلًا من أيمن أشرف، والإستعانة بخدمات المالى إليو ديانج فى وسط الملعب على حساب حمدى فتحى.

موعد مباراة الاهلى و إطلع برة .. رباعية مريحة





موعد مباراة الاهلى و إطلع برة حيث حقق الأهلى فوزا عريضا على إطلع بره فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى باربعة أهداف دون رد، قطع بها شوطا كبير فى التأهل لدور الـ 32 من البطولة التى ودعها المارد الأحمر فى نسختها الأخيرة من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب أفريقي.