تأكيدا لـ الخليج 365.. جنش يدعم الزمالك للحصول على تعويض من الفيفا...

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جدة - عمرو شويل علق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، على تجهيز إدارة النادى الأوراق الخاصة بتعرضه للإصابة خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة، من أجل إرسال الملف خلال أيام قليلة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمطالبة بالحصول على تعويض مادي، بناءا على برنامج حماية اللاعبين الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي. وقال جنش فى تدوينة عبر صفحته على "تويتر" : " إن شاء الله النادى يستفيد".. وينص برنامج حماية اللاعبين التابع للفيفا، على منح الأندية تعويضات مالية حال إصابة أى لاعب مع المنتخب الوطني فى أوقات الأجندة الرسمية، مع شرط أن تكون فترة العلاج أكثر من 28 يوما وهو ما ينطبق على جنش الذى أجرى عملية وترأكيلس خلال الفترة الماضية فى ألمانيا ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي قبل العودة للملاعب خلال 6 أشهر من تاريخ الإصابة، حيث ينتظر تواجده فى التدريبات شهر يناير المقبل.

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