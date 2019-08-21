شكرا لقرائتكم رئيس نادي جولدي يطالب بجمعية عمومية غير عادية بالجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد رئيس نادي جولدي، أن الأندية ترفض رد اتحاد الكرة الخاص برفض خطابات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجبلاية. وأضاف هاني سعيد، أنه تلقي خطاب من اتحاد الكرة بهذا الشأن وأن الاجتماع هدفه الوقوف أمام أى تحرك هدفه الغاء دور الجمعيات العمومية للجبلاية.

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