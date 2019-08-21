شكرا لقرائتكم الأهلي والزمالك يغيبان عن اجتماع أندية الجمعية العمومية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب ناديي الأهلي والزمالك عن اجتماع اندية الجمعية العمومية المقام حاليا بنادي الإعلاميين. ويعقد اجتماع اندية الجمعية العمومية للرد علي خطاب اتحاد الكرة الرافض لاجراء اجتماع جمعية عمومية غير عادية بداعي عدم استيفاء الخطابات للشروط والتعديلات المطلوب تعديلها.

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