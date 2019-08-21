شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد خارطة طريق الكرة المصرية مع الفيفا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مهام عملها رسميا، غدا الخميس بعقد اجتماع مع مندوب الاتحاد الدولى "فيفا"، بمقر الجبلاية، لمناقشة خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، للكرة المصرية.

وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال الساعات الماضية، اعتماد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصرى بشكل مؤقت لحين إقامة انتخابات جديدة نهاية العام المقبل.

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ويترأس اللجنة الخماسية عمرو الجناينى، ونائبه الدكتور جمال محمد على، وفى العضوية كلا من محمد فضل، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، وتتولى إدارة الجبلاية حتى يوم 31 يوليو 2020.

وتعقد اللجنة الخماسية، اجتماعا هاما مع مسئولى وزارة الرياضة يوم السبت المقبل بمقر الوزارة، للحديث عن مستقبل الكرة المصرية، وتحديد كيفية مواجهات التحديات الحالية وحسم الملفات الهامة.