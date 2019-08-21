- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد خارطة طريق الكرة المصرية مع الفيفا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبدأ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مهام عملها رسميا، غدا الخميس بعقد اجتماع مع مندوب الاتحاد الدولى "فيفا"، بمقر الجبلاية، لمناقشة خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، للكرة المصرية.
وأعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال الساعات الماضية، اعتماد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصرى بشكل مؤقت لحين إقامة انتخابات جديدة نهاية العام المقبل.
وتعقد اللجنة الخماسية، اجتماعا هاما مع مسئولى وزارة الرياضة يوم السبت المقبل بمقر الوزارة، للحديث عن مستقبل الكرة المصرية، وتحديد كيفية مواجهات التحديات الحالية وحسم الملفات الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية تحدد خارطة طريق الكرة المصرية مع الفيفا غدا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.