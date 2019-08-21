شكرا لقرائتكم أبو جبل يسعى للظهور الأول مع الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، بشكل غير مباشر من الجهاز الفنى، منحه فرصة تسجيل الظهور الأول مع الفارس الأبيض بالمشاركة فى مواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر لها السبت المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بسباعية نظيفة.

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الزمالك

وتحدث أبو جبل مع بعض المقربين له فى الجهاز الفنى، ملمحًا بطلب منحه فرصة المشاركة لأول مرة مع الزمالك أمام ديكاداها، خاصة وأن محمد عواد شارك فى مباراة الذهاب.