الارشيف / اخبار الرياضه

اتحاد جدة يكتسح العهد اللبناني ويضع قدماً في دور الـ 16

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكتسح العهد اللبناني ويضع قدماً في دور الـ 16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع اتحاد جدة قدماً في الدور ثمن النهائي عقب فوزه على ضيفه العهد اللبناني 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور 32، لكأس محمد السادس للأندية العربية.

ولم يجد الاتحاد أي صعوبة في تجاوز خصمه بعدما انتظر 15 دقيقة حينما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينهو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني ايميليانو فيتشو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

Advertisements

وعزز المغربي مروان دا كوستا مدافع الاتحاد تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 27 بعدما ارتقى لعرضية زميله فيتشو ليحول الكرة برأسه في الشباك، وعند الدقيقة 38 تمكن الصربي ألكسندر بريوفيتش بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سعود عبدالحميد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وكاد مدافعه مروان دا كوستا أن يسجل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله فيتشو برأسه نحو مرمى العهد إلا أنها أصابت العارضة.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب التي سيحتضنها ستاد كميل شمعون بالعاصمة اللبنانية بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يكتسح العهد اللبناني ويضع قدماً في دور الـ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا