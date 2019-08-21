شكرا لقرائتكم "إيفاب" يقرر عدم بث لقطات "فار" على شاشات الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الثلاثاء، عدم بث إعادة اللقطات التي يتم خلالها الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) على شاشات داخل الملعب لحين اتخاذ الحكم قراره في الواقعة محل المراجعة.

وأكد (إيفاب) أنه لن يمنع بث اللقطات التي يتم خلالها الاستعانة بتقنية الفار على شاشات الملاعب، لكن ذلك سيتم فقط بعد اتخاذ القرار من قبل حكم المباراة.

وقال لوكاس برود الأمين العام لإيفاب لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء : علينا أن نحمي الحكام. وأضاف :نريد أن نجنب الحكام الشعور بالضغط أو التأثير عليهم من قبل اللاعبين، المدربين أو الجماهير أثناء عملية اتخاذ القرار، لن نسمح ببث اللقطات المسجلة أثناء عملية اتخاذ القرار.

وألمح برود إلى أن تقنية الفار ربما تحتاج إلى عشرة أعوام قبل أن تصل إلى وضعها المثالي.