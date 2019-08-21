وفاة العداءة الروسية مارجاريتا بلافونوفا أثناء التدريبات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت العداءة الروسية مارجاريتا بلافونوفا، وذلك بصورة مفاجئة اثناء إجرائها التدريبات المعتادة.

اتحاد ألعاب القوى في مدينة تامبوف الروسية، كان قد أعلن عن وفاة العداءة مارغاريتا بلافونوفا، وذلك أثناء التدريبات الصباحية، عن عمر ناهز 25 عاما.

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اتحاد ألعاب القوى في تامبوف، نشر تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “vkontakte” قال فيها: “أخبار مأساوية في اتحاد ألعاب القوى لمنطقة تامبوف، توفيت مارغاريتا بلافونوفا بطلة منطقة تامبوف والحائزة على جائزة المقاطعة المركزية الفيدرالية، عن عمر يناهز 25 عاما.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء “روسيا اليوم” نقلا عن وسائل إعلام محلية، فقد تدهورت صحة بلافونوفا بصورة مفاجئة أثناء التدريبات لتسقط على العشب.. وتم إرسال الجثة إلى مكتب الطب الشرعي، حيث سيتم فحصها لمعرفة سبب الوفاة فيما لا يستبعد الخبراء أن تكون الأحمال المفرطة وراء هذه الفاجعة.

مارغاريتا بلافونوفا كانت عداءة واعدة جدا، وتوجت بالعديد من الجوائز في المنافسات الإقليمية، كما شاركت في بطولة روسيا لألعاب القوى.