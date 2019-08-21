شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار أمين عمر ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المصري أمين عمر ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة. ومن المقرر، أن تقام البطولة في البرازيل خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبلين.

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