شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار أمين عمر ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المصري أمين عمر ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.
ومن المقرر، أن تقام البطولة في البرازيل خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يختار أمين عمر ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.