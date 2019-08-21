شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو»: أي لاعب أصبح يساوي 100 مليون يورو حتى وإن لم يفعل شيئًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ارتفاع أسعار اللاعبين في عالم كرة القدم، مؤكدًا عدم رضائه عن ذلك.

وأوضح، في حوار مع شبكة TVI البرتغالية: «من الصعب القيام بالحسابات في كرة القدم الحالية، أنت تراهن على الإمكانيات كثيرًا وصناعة كرة القدم أصبحت مختلفة».

واعتبر قائد المنتخب البرتغالي أن أسعار اللاعبين أصبحت مبالغا فيها قائلًا: «بوضع قضية جواو فيليكس جانبًا، فأي لاعب أصبح يساوي 100 مليون حتى وإن لم يظهر أي شىء».

وأضاف: «هناك المزيد من المال في كرة القدم، مدافع أو حارس مرمى يمكن أن يساوي 70 أو 80 مليون يورو، لا أتفق مع ذلك، ولكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه وعلينا احترامه».