سولشاير يختار اللاعب الأول لتنفيذ ركلات جزاء يونايتد بعد إهدار بوجبا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

بوجبا

مازالت أصداء إهدار الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ركلة جزاء لفريقه أمام وولفرهامبتون تُلقي بظلالها على ملعب أولد ترافورد.



مانشستر يونايتد حل ضيفًا على وولفرهامبتون في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، وأُتيحت للشياطين الحمر فرصة التقدم بعد التعادل 1-1 بعدما حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 68 سددها بوبجا ضعيفة ليلتقطها روي باتريسيو حارس مرمى الثعالب.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية فإن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر عنّف اللاعبين خلال غرفة خلع الملابس وبالأخص ماركوس راشفورد وبول بوجبا.

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وزعمت الصحيفة أن مدرب يونايتد أخبر لاعبيه أن راشفورد سيكون اللاعب الأول في الترتيب لتسديد ركلات الجزاء للفريق.

ورفض سولشاير إلقاء اللوم على اللاعبين خلال التحدث لوسائل الإعلام وأصر على أن كلا من بوجبا وراشفورد قد تم اختيارهما لتنفيذ الركلة.

وقال مدرب يونايتد في تصريحات عقب المباراة لسبكة سكاي سبورتس: "في بعض الأحيان ، يشعر اللاعبون أنهم واثقون من التسجيل، لقد سجل بول العديد من العقوبات لنا ولكن باتريسيو نجح في إنقاذ الكثير.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع سيتغير ، قال: "كلاهما كانا واثقين من قبل، سجل ماركوس الأسبوع الماضي وكان يرغب في تكرار الأمر ولكن بوجبا كان واثقًا هو الآخر".

جدير بالذكر أن يونايتد استهل مشواره في بطولة الدوري بالفوز على تشيلسي برباعية دون رد ثم التعادل امام وولفرهامبتون بهدف لكل منهما.