الهلال السوداني ي يتخلى عن الكوكي

الأربعاء 21 أغسطس 2019

نبيل الكوكي

أعلن نادي الهلال السوداني اليوم الأربعاء فك ارتباطه بالمدير الفني نبيل الكوكي، الذي انتهى تعاقده رسميا أمس الثلاثاء.



وقال النادي السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه لن يجدد عقد الكوكي، مقدما الشكر للمدرب التونسي، على العمل الذي قام به خلال الفترة السابقة.

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وكانت آخر مباراة للكوكي مع الهلال ضد الوصل الإماراتي أمس الثلاثاء، في ذهاب دور ال32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وانهزم فيها الفريق السوداني بدبي 2-0.

وتجدر الإشارة إلى إن نبيل الكوكي كان قد أكد في حوار سابق خصّ به أن إدارة الفريق السوداني لم تحسم أمر تمديد عقده بسبب سفر رئيس النادي خارج السودان.

وأوكلت إدارة الهلال قيادة الفريق في المرحلة المقبلة للمدرب العام صلاح محمد آدم، الذي يبدأ مهامه بمواجهة رايون سبورت الرواندي يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما سيقود آدم الهلال في مباراة إياب دور ال32 من البطولة العربية أمام الوصل 30 أغسطس الجاري.