ماندزوكيتش يقترب من برشلونة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

ماندزوكيتش

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، إن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، يقترب من الانتقال إلى برشلونة.



ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولي برشلونة ويوفنتوس، الاثنين الماضي، تضمن الحديث عن عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين.

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وأشارت إلى أن الصفقة الأقرب للحسم بين برشلونة ويوفنتوس الآن، هي تبادل اللاعبين خوان ميراندا وماريو ماندزوكيتش.

وستخدم الصفقة الناديين، حيث يرغب يوفنتوس في تدعيم مركز الظهير الأيسر، بينما يحتاج برشلونة إلى ضم مهاجم جديد، من أصحاب الخبرة في الليجا.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن بطل إيطاليا، يفكر أيضًا في ضم عثمان ديمبلي من برشلونة، في حال الاستغناء عن باولو ديبالا هذا الصيف.