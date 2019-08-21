نابولي يقترب من حسم أغلى صفقة في تاريخه

المكسيكي هيرفينج لوزانو

اقترب نادي نابولي من حسم التعاقد مع المكسيكي هيرفينج لوزانو، نجم آيندهوفن، بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي. ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن لوزانو خضع صباح اليوم الأربعاء للكشف الطبي في نابولي قبل التوقيع بشكل رسمي مع فريق الجنوب. وأشار إلى أن قيمة صفقة انتقال لوزانو من آيندهوفن إلى نابولي ستبلغ 40 مليون يورو، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 4.5 مليون يورو. وسيحصل باتشوكا النادي السابق للنجم المكسيكي على 20% من قيمة الصفقة. ومن المنتظر أن يضع نابولي في عقد لوزانو شرطًا جزائيًا بقيمة 130 مليون يورو، بعد أن أصبح اللاعب هو الأغلى في تاريخ البارتينوبي.



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