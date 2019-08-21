فيورنتينا الإيطالى يعلن انضمام فرانك ريبيرى الأربعاء 21 أغسطس 2019 ريبيري أعلن نادى فيورنتينا الإيطالى، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع النجم الفرنسى فرانك ريبيرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements ورحبت الصفحة الرسمية لنادى فيورنتينا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بوصول النجم الفرنسى ريبيرى إلى فلورنسا حاملا شعار "الفيولا". وأنهى فرانك ريبيري مسيرته مع فريق بايرن ميونخ الألمانى مع نهاية الموسم الماضى 2018-2019، بعد مشوار إستمر لمدة 12 عاماً داخل "إليانز أرينا". وكانت شبكة "سكاى إيطاليا"، أكدت أمس اتفاق فيورنتينا مع ريبيري صاحب الـ 36 عاماً، وأحد نجوم بايرن ميونخ خلال السنوات الماضية، حيث حصل على لقب البوندزليجا 9 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

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