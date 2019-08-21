كوتينيو يمنح الدوري الألماني قبلة الحياة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كوتينيو

بعد سنوات من فشل أندية الدوري الألماني لكرة القدم في استقطاب أي لاعب عالمي كبير للعب في الدوري الألماني (بوندسليجا) ، لم يكن تعاقد بايرن ميونخ مع النجم البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو من برشلونة مكسبا لبايرن فقط وإنما للبوندسليجا بشكل عام.



وفيما شكل انضمام اللاعب إلى بايرن قبلة الحياة للبوندسليجا في سوق انتقالات اللاعبين أصحاب المستوى العالمي ، ما زالت الشكوك قائمة في قدرة البوندسليجا على جذب مزيد من النجوم من الطراز العالمي.

وتعاقد بايرن مع كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة لمدة موسم واحد لينال الفريق البافاري التهنئة حتى من أقوى منافسيه في البوندسليجا بعدما استقطب نجما من الأسماء الكبيرة أخيرا إلى البوندسليجا.

ولكن صفقة كوتينيو لم تنجح فى تبديد الشكوك بشأن قدرة البوندسليجا على استقطاب النجوم الكبار لاسيما وأن الأمر يتعلق بقدرة الأندية على تقديم مقابل مالي كبير أكثر مما يتعلق بقوة أو اسم هذه الأندية أو تاريخها.

وكان وضع كوتينيو في برشلونة كافيا لإقناع اللاعب على قبول الانتقال لبايرن حيث وجد كوتينيو في اللعب لبايرن طوق النجاة من أزمة الجلوس على مقاعد البدلاء في برشلونة.

وأثارت هذه الصفقة سعادة بايرن وكذلك منافسيه فى البوندسليجا ، وقال هانز يواخيم فاتزكه المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند المنافس العنيد لبايرن : "أراه أمرا إيجابيا أن يلعب هذا الاسم الكبير في البوندسليجا. يمكن فقط تهنئة البوندسليجا".

وأخيرا ، سيشهد البوندسليجا مجددا لاعبا من الطراز العالمي. ولكن هل يكون هذا كافيا وهل ينجح بايرن بهذه الصفقة في تغيير الواقع الذي تعيشه بطولة الدوري الألماني منذ سنوات بعدم قدرتها على جذب النجوم البارزين بسبب الفارق في المقابل المالي الذي تقدمه أندية ألمانيا عما تقدمه أندية أخرى في إنجلترا وإسبانيا بل وفي فرنسا وإيطاليا.

وعلى مدار سنوات ، أثبت الدوري الإنجليزي ونظيره الإسباني أنهما الهدف الأبرز لأفضل المواهب الكروية من كل أنحاء العالم بفضل القدرات المالية الهائلة التي تتمتع بها أندية المسابقتين في ظل عقود البث التلفزيوني الضخمة التي تحصل عليها.

وعلى مدار السنوات الماضية ، أحكمت أندية إسبانيا وإنجلترا قبضتها على بطولة دوري أبطال أوروبا حتى على الرغم من دخول أندية تحظى بدعم كبير من مستثمريها ومالكيها مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بقوة في المنافسة على أبرز لاعبي العالم.

وقال شتيفان رويتر المدير الرياضي لنادي أوجسبورج الألماني : "يجب أن تكون قادرا على الدفع لأبرز اللاعبين... هذا هو الأمر الحاسم. أبرز نجوم العالم يذهبون للمكان الذي يدفع أكثر".

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وأضاف : "سيكون أمرا جيدا أن تتمكن أندية مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من المنافسة على أبرز النجوم وأن يجلبا لاعبا مثل فيليب كوتينيو إلى ألمانيا".

والحقيقة أن بايرن ودورتموند هما الناديان الوحيدان في ألمانيا القادران على المنافسة في دوري الأبطال.

وقال توماس روترجمان الرئيس التنفيذي لنادي فورتونا دوسلدورف الألماني ، إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، : "بايرن ميونخ فريق لا يقاوم في البوندسليجا. إنه أحد أكبر أندية العالم".

ويرى روترجمان أن بايرن ودورتموند يسعيان لضم اللاعبين البارزين وأصحاب الطراز العالمي ولكن هؤلاء اللاعبين يذهبون في النهاية إلى الأندية التي تدفع مالا أكثر وهي ليست أندية البوندسليجا.

وكان الوضع المميز لبايرن ودورتموند في البوندسليجا واضحا في سوق الانتقالات هذا الموسم حيث كانا الأكثر إنفاقا.

وأنفق دورتموند 137 مليون يورو في سوق الانتقالات هذا الصيف ولكن ذلك كان على ضم ستة لاعبين معظمهم من سوق الاندية الألمانية. كما حقق دورتموند عائدات كبيرة من انتقال بعض لاعبيه لأندية أخرى.

وفي المقابل ، استثمر بايرن 115 مليون يورو لضم اللاعبين الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد كما تعاقد مع لاعبين آخرين.

ولكن كلا من الناديين لم يضم أي من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة باستثناء انتقال كوتينيو إلى بايرن على سبيل الإعارة من برشلونة.

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي : "كوتينيو لاعب سوبر وشخص مميز. وكنا في غاية الامتعاض لبيعه من قبل إلى برشلونة".

وكان كلوب المدير الفني السابق لدورتموند أشرف على تدريب كوتينيو عام 2018 عندما كان اللاعب البرازيلي أحد نجوم ليفربول قبل انتقاله لبرشلونة مقابل 140 مليون يورو.

وفشل كوتينيو في التألق بشكل كبير مع برشلونة في ظل وجود النجمين الكبيرين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتساءل المدرب الألماني الشهير بيرتي فوجتس المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني ، في مقاله بموقع "تي أونلاين" : "لماذا يترك لاعب مثل كوتينيو في السابعة والعشرين من عمره ناديا كبيرا مثل برشلونة ؟". وأجاب على نفسه قائلا : "لأنه فقد الأمل في التألق هناك".