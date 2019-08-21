أستون فيلا يعتذر ويقيل مدير التطوير بسبب التنمر

الأربعاء 21 أغسطس 2019

قدم نادي استون فيلا الإنجليزي اليوم الثلاثاء اعتذاره الكامل بعد رحيل كيفين ماكدونالد عن منصب مدير تطوير قطاع كرة القدم بالنادي في أعقاب تحقيقات تتعلق بالتنمر.



وأكد النادي الإنجليزي في بيان له أن ماكدونالد لاعب الوسط السابق لليفربول والذي تولى تدريب استون فيلا بشكل مؤقت ثلاث مرات، رحل عن منصبه بشكل فوري.

وقرر استون فيلا إيقاف ماكدونالد انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات المستقلة بعد أن نشرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية تقريرا عن حدوث وقائع تنمر من قبل لاعبين سابقين.

وأشار استون فيلا في بيانه "استون فيلا يعتذر لكل اللاعبين الذين تأثروا بالتصرفات التي لن يتسامح معها النادي اليوم".