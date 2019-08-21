رونالدو: هناك لاعبين ينتقلون مقابل 100 مليون يورو بدون تقديم شيء

الأربعاء 21 أغسطس 2019

ابدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، تساؤلات بشأن مدى أحقية وجدارة بعض اللاعبين بالقيم الكبيرة لصفقات انتقالاتهم خلال الوقت الحالي.



وكان رونالدو قد حطم الرقم القياسي العالمي في صفقات لاعبي كرة القدم في عام 2009 عبر صفقة انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 94 مليون يورو، وذلك قبل أن ينتقل من ريال إلى يوفنتوس في العام الماضي في صفقة قيمتها 100 مليون يورو.

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وقال رونالدو في تصريحات لقناة "تي.في 1" التليفزيونية البرتغالية "من الصعب إجراء عمليات حسابية في كرة القدم الحديثة. فالأندية تراهن كثيرا بالإمكانيات وصناعة كرة القدم باتت مختلفة."

وأضاف رونالدو "فلننحي جانبا حالة جواو فيليكس (المنضم حديثا من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل أكثر من 125 مليون يورو)، أي لاعب يمكن أن ينتقل مقابل 100 مليون يورو دون أن يقدم شيئا."

وتابع "الأموال باتت أكثر في كرة القدم، وأصبح من الممكن أن ينتقل لاعب قلب دفاع أو حارس مرمى مقابل 70 أو 80 مليون يورو... لا أتفق مع ذلك ولكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه ويجب احترامه."