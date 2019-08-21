شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد موقع "الخليج 365" بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والمقدم من هاني سعيد رئيس نادي جولدي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ومن أبرز المواد المقرحة في مشروع اللائحة الأساسية:

دورى القسم الأول: هو أعلى مستوى لمسابقات الرجال للمحترفين

القسم الثانى: مسابقه كره القدم التى تتأهل منها الأنديه الى مسابقه القسم الأول للمحترفين ولا يقل عدده عن ضعف عدد أنديه القسم الأول

القسم الثالث: مسابقه كره القدم التى تتأهل منها الأنديه الى مسابقه القسم الثانى للمحترفين ولا يقل عدده عن ثلاثه أضعاف عدد أنديه القسم الثانى

الأقسام الأدنى: مسابقات ينظمها الأتحاد للهواه لنشر اللعبه وتوسيع قاعده المشاركه وممارسه النشاط وتأهيل المشاركين للمشاركه فى الدرجات الأعلى لمسابقه القسم الثالث للمحترفين والتأهيل لطلب عضويه الأتحاد

رابطه الأنديه المحترفه : مجموعه تمثل كافه الأنديه التى تلعب فى مسابقات المحترفين للأقسام الثلاثه وتعنى بوضع وأداره المسابقات فى هذه الأقسام الثلاثه بما يتوافق مع مصلحه الأنديه ولا يتعارض مع السياسه العامه للأتحاد ويحقق أكبر أستفاده للأندية.

مادة 2:

الأنديه التى تشارك فى دورى القسم الأول ودورى القسم الثانى تعتبر أعضاء بصفه تلقائيه

الأنديه التى تشارك فى دورى القسم الأول ودورى القسم الثانى ودورى القسم الثالث تعتبر أعضاء بصفه تلقائيه

تمنح العضويه أيضا للأنديه التى تحصل على 50 نقطه فأكثر عن طريق المشاركه فى الأنشطه الرئيسيه للاتحاد المصرى لكره القدم ويتم التقييم طبقا للمعايير المنصوص عليها وتمنح النقاط للأنديه كل عام عن طريق المدير التنفيذى بعد نهايه كل موسم رياضى وقبل أرسال الدعوه لحضور الجمعيه العموميه العاديه للأتحاد.

واليكم مشروع لائحة النظام الأساسي:



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