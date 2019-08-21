شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الزمالك يطالب فيفا بتعويض رسمي لإصابة جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا الانتهاء من تجهيز الأوراق الخاصة بتعرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، للإصابة خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطني، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

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وأوضح المصدر الزملكاوى، إرسال ملف إصابة جنش خلال أيام قليلة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمطالبة بحصول الزمالك على تعويض مادي، بناءا على برنامج حماية اللاعبين الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي.

وينص برنامج حماية اللاعبين التابع للفيفا، على منح الأندية تعويضات مالية حال إصابة أى لاعب مع المنتخب الوطني فى أوقات الأجندة الرسمية، مع شرط أن تكون فترة العلاج أكثر من 28 يوما وهو ما ينطق على جنش الذى أجرى عملية وتر أكيلس خلال الفترة الماضية فى ألمانيا ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي قبل العودة للملاعب خلال 6 أشهر من تاريخ الإصابة حيث ينتظر تواجده فى التدريبات شهر يناير المقبل.