الخليج 365 يكشف قيمة إعارة جناح الأهلى لإنبي وبند حرمانه من مواجهة الأحمر...

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جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو الأهلى صفقة إعارة محمد شريف جناح الفريق لإنبي لمدة موسم يبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الاتفاق على كافة الشروط التعاقدية والمادية. وأكد مسئولو الأهلى أن النادي سيحصل على مليون و500 الف جنيه نظير إعارة اللاعب للفريق البترولي بخلاف تحمل انبي لراتب اللاعب طوال فترة الإعارة. Advertisements وشدد مسئولو الأهلى أن العقد المبرم بين الطرفيين تضمن شرطاً يمنع مشاركة محمد شريف فى مواجهات الأهلى وإنبي فى أي مسابقة يشارك فيها الناديين. ودخلت عدده أندية فى مفاوضات لضم محمد شريف أبرزها سموحة والاتحاد السكندري ووادي دجلة إلا أن اللاعب فضل الانتقال لإنبي فى النهاية.

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