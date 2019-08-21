شكرا لقرائتكم الأهلي يشترط مد عقود لاعبيه قبل إعارتهم بسبب الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو الأهلى مد عقد أي لاعب قبل إعارته، فى ظل خروج أكثر من لاعب بسبب تحديد اتحاد الكرة لعدد اللاعبين فى قائمة كل فريق بـ30 لاعب فقط، والغاء قائمة الإنتظار التي تم العمل بها فى الموسم الماضي.

الأهلي

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ومد الأهلى عقود كلاً من أحمد علاء وعمرو جمال وفوزي الحناوي وأحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق قبل خروجهم للإعارة، فى الوقت الذي سيتم مد عقد الثنائي محمد شريف وباسم علي بعد الاستقرار على إعارتهما فى الصيف.

وقررت لجنة التخطيط بالأهلي بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وتكليف محمد يوسف بالقيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.