شكرا لقرائتكم محمود صالح: قرار إقالة لاسارتي صائب. والمدرب صبر كتير على أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن محمود صالح نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، قرار إدارة القلعة الحمراء بإقالة الاوروجوانى لاسارتى المدير الفنى من منصبه، مؤكداً أنه قرار صائب فى الوقت الحالى.

أكد محمود صالح فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : "رحيل لاسارتى فى الوقت الحالى قرار سليم والابقاء عليه بعد وداع بطولة أفريقيا كان قرار صائب أيضاً نظراً لضيق الوقت ولضرورة منحه الفرصة الكافية للحكم على قدراته ".

أشار: "لا أستطيع الجزم بأن شخصية لاسارتى كانت ضعيفة أمام نجوم المارد الأحمر ، أعتقد الامور كانت تبدو تسير على ما يرام ".

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تابع: " لاسارتى صبر كتير على أزارو وفى مباريات كثيرة كان يجب أن يضعه على الدكة أو يسحبه من الملعب ولكنه لم يفعلها ، ومروان محسن كان أفضل من ازارو فى بعض الاوقات ولكن لم يتم منحه الفرصة ".

كلفت إدارة الأهلى محمد يوسف بتولى المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الموافقة على إقالة لاسارتى بإجماع الآراء، بسبب تواضع إمكانياته وفشله فى جميع المواجهات الصعبة للأهلي، كما أنه لم يُحقق المرجو منها ولم يفز فى مباراة قوية أمام خصم كبير إلا أمام الزمالك والتى انتهت بهدف "يتيم" فى ختام بطولة الدورى، وهى المباراة التى خاضها الزمالك بدون طموح بعدما خسر لقب الدورى فى الجولة السابقة، وقامت إدارة الأهلى بتدعيم لاسارتى طوال الموسم خاصة عندما سقط الأهلى فى جنوب أفريقيا وخسارته بخماسية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا، وهى الهزيمة التى ستظل بمثابة "العار" فى جبين المدرب الأورجوياني.