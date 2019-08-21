شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: اجتماعنا للتأكيد على وحدة الأندية ضد أى قرارات تسلب حقهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، أن اجتماع اليوم هدفه الأساسى التأكيد على وحدة الأندية ضد أى قرارات تسلب حقهم كأعضاء للجمعية العمومية.

وقال أحمد سليمان إن المجلس السابق تجاهل دعوتنا كرؤساء الاندية لحضور أمم أفريقيا، بالرغم من أننا أصحاب الحق فى الحضور وهذا أمر معيب.

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وقال خلال كلمته إن تعديل اللائحة بات أمرا ضروريا، وحضورى للقاهرة جاء للتأكيد على أن الأندية لن تظل صامتة خلال الفترة المقبلة.