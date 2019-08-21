شكرا لقرائتكم رئيس أسوان: اجتماعنا للتأكيد على وحدة الأندية ضد أى قرارات تسلب حقهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، أن اجتماع اليوم هدفه الأساسى التأكيد على وحدة الأندية ضد أى قرارات تسلب حقهم كأعضاء للجمعية العمومية.
وقال أحمد سليمان إن المجلس السابق تجاهل دعوتنا كرؤساء الاندية لحضور أمم أفريقيا، بالرغم من أننا أصحاب الحق فى الحضور وهذا أمر معيب.
وقال خلال كلمته إن تعديل اللائحة بات أمرا ضروريا، وحضورى للقاهرة جاء للتأكيد على أن الأندية لن تظل صامتة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أسوان: اجتماعنا للتأكيد على وحدة الأندية ضد أى قرارات تسلب حقهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.